20 июня президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса в Киеве. Он выступил на форуме "Диалог бизнеса и власти". На мероприятии прозвучал ряд заявлений: об отмене 150 указов, которые мешают развитию экономики, о налоговой амнистии, о том, что СБУ ограничат рычаги давления на бизнес, о сотрудничестве с МВФ.

Также президент рассказал о переговорах с олигархами, которые инвестируют средства в развитие Донбасса.

"Страна" собрала информацию о том, что сегодня заявил Зеленский на встрече с украинскими бизнесменами.

Отмена 150 указов : штрафы за кассу и продажа валюты

На встрече Владимир Зеленский сообщил, что была проведена инвентаризация президентских указов и отменены документы, которые сдерживали развитие экономики. Всего отменено более 150 указов, в том числе о штрафах за нарушение кассовой дисциплины. Отмены этого указа требовала Европейская бизнес-ассоциация, поскольку документооборот уже давно перешел в электронный формат, и все данные автоматически отправляются в ГФС.

Также утратили силу указы об ограничениях для установки нотариусами уровня цен на свои услуги, о запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы.

Приватизация и налоговая амнистия

Еще один его посыл был о поддержке масштабной приватизации и налоговой амнистии. Он объяснил, что приватизация в Украине необходима, чтобы избавиться от непрофильных активов. "Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - заявил президент.

Также он объяснил, зачем нужна налоговая амнистия на льготных условиях. "Мы прекрасно понимаем, очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы", - сказал президент.

Переговоры с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским

Также на мероприятии президент рассказал, что встречался и вел переговоры с олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. По его словам, речь шла об инвестициях на подконтрольных территориях Донбасса.

В частности, Пинчук обещает деньги на квартиры для семей пленных украинских моряков, Ахметов и Коломойский будут инвестировать в инфраструктуру. При этом Зеленский отметил, что Коломойский об этом пока не знает. Как уверяет глава государства, никаких преференций за это олигархам не будет.

Всего, по словам Зеленского, для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн. "По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - заявил он.

Также сегодня стало известно, кто тот анонимный меценат, который передал 200 машин скорой помощи, о чем Владимир Зеленский рассказал в день медика.

Машины передал Фонд Ахметова. Об этом сообщила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко на своей странице в Facebook. По ее словам, больницы получат 136 скорых марок Peugeot и Ford различной комплектации, а также 64 внедорожника, оборудованных медицинской техникой, для отдалённых территориальных громад.

При этом, похоже, ее опередил президент, который сказал об этом на сегодняшней встрече с бизнесменами. Наталья Емченко в посте отметила журналиста Дениса Бигуса, который раньше пообещал коньяк тому, кто первым раскроет информацию о меценате, который купил скорые, но Зеленский не назвал его.

Бигус написал, что сам Зеленский успел сказать это раньше, на форуме. И задал несколько вопросов: почему скорые передавал Зеленский, при этом во время передачи Фонд Рината Ахметова стал "анонимным меценатом", а также, почему новость о том, что скорые его Фонд дал через 4 дня после передачи и после того, как Зеленский озвучил информацию о проведенной встрече с Ахметовым.

На это Наталья Емченко не дала ответа.

Сотрудничество с МВФ

Рассказал Зеленский и о сотрудничестве с МВФ. Он заверил предпринимателей, что Украина не будет объявлять дефолт и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет. Также среди приоритетов – восстановление положительного имиджа Украины в мире для привлечения инвесторов.

План по борьбе с судебной коррупцией

Президент сказал бизнесменам, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной, и объявил о намерении в ближайшее время презентовать план по преодолению коррупции в судах.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", - сказал Зеленский.

СБУ уведут от бизнеса

Упомянул на встрече президент и СБУ.

Он сказал, что выступает за лишение СБУ несвойственных ей функций, а также за создание Госслужбы финансовых расследований.

"Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал президент.

Видимо, речь о ликвидации отдела "К" в СБУ, который отвечает за борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями. О чем раньше говорил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. По его словам, ликвидация управления "К" в СБУ была бы правильным решением, и что новый глава СБУ Баканов своей задачей поставил сломать ту систему, которая существует.

Напомним, что ранее "Страна" в одном материале собрала главные итоги первого месяца президентства Зеленского.