Сегодня, 20 июня, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад снова заявил журналистам об отсутствии доказательств того, что Россия виновата в катастрофе МН17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы очень недовольны, потому что с самого начала то, как обвинить Россию в злоупотреблении, стало политическим вопросом", - сказал Мохамад. - "Пока что доказательств нет. Только слухи".

В конце мая премьер Малайзии также заявлял в интервью местному изданию MalayMail, что хочет видеть больше весомых доказательств против РФ по делу о сбивании пассажирского рейса МН17. "Она (ракета - прим. ред.) могла быть сделана и в Украине. Нужны убедительные доказательства, чтобы говорить о том, что ее выпустили русские, а не сепаратисты и не украинское правительство - у него ведь тоже есть такие ракеты", - заявил он.

Когда заявления Мохамада прозвучали в СМИ, нидерландское правительство потребовало от него объяснений. "Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит российскими военными над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера летело 283 человека и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным международной совместно следственной группы, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Весной прошлого года власти Нидерландов и Австралии официально обвинили РФ в ответственности за крушение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

Ранее сообщалось, что в России уже готовы к переговорам с Нидерландами по катастрофе МН17 на Донбассе.

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