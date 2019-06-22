Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам
В Украине лишь 50% граждан считают вакцины эффективной защитой от болезней. Таковы данные опроса фонда Wellcome Trust об отношении людей к науке и медицине.
Показательно, что Украина является и лидером среди стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью вместе с Мадагаскаром, Филиппинами, Йеменом, Бразилией, Сербией, Суданом, Таиландом и Францией.
Сколько людей считают вакцинацию эффективной в других странах Восточной Европы:
- Беларусь-46%;
- Молдова - 49%;
- Россия - 62%;
- Румыния - 75%;
- Чехия - 76%;
- Венгрия - 78%;
- Словакия - 80%;
- Польша - 84%.
Уточняется, что наибольшее недоверие к вакцинации выразили страны с высоким уровнем доходов.
Около 20% европейских стран считают, что вакцины не являются безопасными или сомневаются в их безопасности. Но глобально 8 из 10 человек в мире (79%) согласны, что вакцины безопасны.
Страны, где люди больше склонны считать вакцины безопасными и эффективными:
- Бангладеш;
- Индия;
- Египет;
- Руанда;
- Афганистан;
- Либерия;
- Танзания;
- Узбекистан;
- Венесуэла;
- Никарагуа;
- Нигерия;
- Малайзия;
- Эфиопия;
- Либерия;
- Таджикистан;
- Палестина;
- Непал.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине вакцины от кори сделали бесплатными и для взрослых.
Также мы сообщали, что Instagram заблокирует хэштеги, которые используют противники вакцинации и шарлатаны.