В Украине лишь 50% граждан считают вакцины эффективной защитой от болезней. Таковы данные опроса фонда Wellcome Trust об отношении людей к науке и медицине.

Показательно, что Украина является и лидером среди стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью вместе с Мадагаскаром, Филиппинами, Йеменом, Бразилией, Сербией, Суданом, Таиландом и Францией.

Сколько людей считают вакцинацию эффективной в других странах Восточной Европы:

Беларусь-46%;

Молдова - 49%;

Россия - 62%;

Румыния - 75%;

Чехия - 76%;

Венгрия - 78%;

Словакия - 80%;

Польша - 84%.

Уточняется, что наибольшее недоверие к вакцинации выразили страны с высоким уровнем доходов.

Около 20% европейских стран считают, что вакцины не являются безопасными или сомневаются в их безопасности. Но глобально 8 из 10 человек в мире (79%) согласны, что вакцины безопасны.

Страны, где люди больше склонны считать вакцины безопасными и эффективными:

Бангладеш;

Индия;

Египет;

Руанда;

Афганистан;

Либерия;

Танзания;

Узбекистан;

Венесуэла;

Никарагуа;

Нигерия;

Малайзия;

Эфиопия;

Либерия;

Таджикистан;

Палестина;

Непал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине вакцины от кори сделали бесплатными и для взрослых.

Также мы сообщали, что Instagram заблокирует хэштеги, которые используют противники вакцинации и шарлатаны.