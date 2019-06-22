В Украине лишь 50% граждан считают вакцины эффективной защитой от болезней. Таковы данные опроса фонда Wellcome Trust об отношении людей к науке и медицине.

Показательно, что Украина является и лидером среди стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью вместе с Мадагаскаром, Филиппинами, Йеменом, Бразилией, Сербией, Суданом, Таиландом и Францией.

Сколько людей считают вакцинацию эффективной в других странах Восточной Европы:

  • Беларусь-46%;
  • Молдова - 49%;
  • Россия - 62%;
  • Румыния - 75%;
  • Чехия - 76%;
  • Венгрия - 78%;
  • Словакия - 80%;
  • Польша - 84%.

Уточняется, что наибольшее недоверие к вакцинации выразили страны с высоким уровнем доходов.

Около 20% европейских стран считают, что вакцины не являются безопасными или сомневаются в их безопасности. Но глобально 8 из 10 человек в мире (79%) согласны, что вакцины безопасны.

Страны, где люди больше склонны считать вакцины безопасными и эффективными:

  • Бангладеш;
  • Индия;
  • Египет;
  • Руанда;
  • Афганистан;
  • Либерия;
  • Танзания;
  • Узбекистан;
  • Венесуэла;
  • Никарагуа;
  • Нигерия;
  • Малайзия;
  • Эфиопия;
  • Либерия;
  • Таджикистан;
  • Палестина;
  • Непал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине вакцины от кори сделали бесплатными и для взрослых.

Также мы сообщали, что Instagram заблокирует хэштеги, которые используют противники вакцинации и шарлатаны.

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