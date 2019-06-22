Максимальный балл (200) на внешнем независимом оценивании (ВНО/ЗНО) по украинскому языку набрали две школьницы из Донецкой области.

Об этом говорится на фб-странице главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куца в четверг, 20 июня.

Ими стали ученица Волновахской общеобразовательной школы №5 Анастасия Денисенко и представительница 69-й школы Мариуполя София Персань.

Также он сообщил, что наибольшего, 200-балльного результата по английскому языку добился Даниил Батищев из школы №15 города Славянска.

Аналогичный результат по биологии получили Мария Пятенко (Школа №5 г. Бахмут (Артемовск)) и Мирослава Чумак из школы №33 города Краматорска.

Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

Как сообщала "Страна", каждый десятый школьник не сдал ВНО по иностранному языку. В Украине разрешено сдавать Внешнее независимое оценивание по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.

Отметим, что в 2019 году 15% абитуриентов не сдали ВНО по физике, 16% - по украинскому, почти 19% - по математике.