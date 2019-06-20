Партия Святослава Вакарчука "Голос" допустила возможность создания коалиции с партией президента "Слуга народа" в новом парламенте. Об этом заявил зампред партии Ярослав Юрчишин, передает "Радио Свобода".

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически – вполне возможно ", - сказал Юрчишин.

По его словам, после выборов необходимо вести переговоры о создании коалиции.

"До этого момента это все остается, действительно, теоретически. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Однако он подчеркнул, что имеется ввиду не объединение, а только партнерство.

"Объединения политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но (предусматривает – Прим.Ред.) формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько захочет украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов", - сказал представитель "Голоса".

Кроме того, он добавил, что та "выжимка" из программы партии "Слуга народа", которая сейчас доступна, в принципе соответствует положениям партии "Голос".

Как сообщалось, сегодня глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.

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