Сегодня в России состоялась семнадцатая по счету, ежегодная прямая линия Владимира Путина с народом. Эфир продолжался четыре часа.

Четверть времени было посвящено вопросам здравоохранения в России. На эту тему поступило больше всего вопросов. Половина эфира также касалась внутренних российских тем: социальных выплат, ЖКХ, образования, вызова мусора, резонансных законов, ипотечного кредитования, выполнения национальных программ и др.

Обращения из аннексированного Крыма озвучены не были. Зато в ходе линии и после нее, в кулуарах, было задано больше количество вопросов, связанных с Украиной и украинцами. Это антироссийские санкции, упрощение гражданства РФ, роль Виктора Медведчука в минском процессе, возможность встречи с Владимиром Зеленском и обмена журналиста Кирилла Вышинского, активизация обстрелов на Донбассе и др.

Отвечая на вопросы о президенте Украины, Путин дважды иронизировал над недавним прошлом Зеленского как актера комедийного жанра. Все вопросы и ответы, касающиеся Украины и украинцев, мы собрали в отдельном материале.

Ниже предлагаем вниманию ответы Владимира Путина, касающиеся международной повестки, а также отдельные интересные вопросы.

О встрече с Трампом

Вопрос: "Трамп занимается Twitter-дипломатией. Он неоднократно писал, что хочет с вами встретиться. Хотите ли встреться вы? Может ли диалог повлиять на улучшение отношений между странами?"

Отметим, что, по предварительным данным, встреча Трампа с Путиным может состояться на саммите G20 в июле.

Ответ Путина:

"Диалог - всегда хорошо. Мы готовы настолько, насколько готовы наши партнеры. Но даже если президент Трамп хочет говорить, там есть ограничения. Он будет оглядываться на избирательную кампанию, в которую он уже вступил. Плюс часть американского истеблишмента что-то пытается выловить в мутной воде - фейки… Как только наши коллеги будут готовы - мы готовы. Тем более, нам есть много чего обсудить. Вот, договор РСМД. А экономика - американские кампании продолжают у нас работать. Что касается санкций - это большая ошибка с их стороны. Надеюсь, когда-то осознание придет и ситуация изменится".

О сделке по Сирии

Вопрос: "Будет ли большая сделка с Америкой по Сирии?"

Ответ Путина:

"Это не акт коммерции. Мы не торгуем нашими союзниками и принципами. Мы договариваемся. С Турцией и Ираном мы достигли больших успехов. Может ли это быть решено по Сирии? Страны региона, европейские страны, где стоит вопрос мигрантов - нужно всем вместе консолидировано работать по Сирии".

О конфликте США и Ирана

Вопрос: "Будет война [США] с Ираном?"

(Штаты официально обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе и увеличили свой военный контингент в регионе, - прим.)

Ответ Путина:

"Это надо у президента США спрашивать, но с ним, видимо, нет прямой линии. Это было бы катастрофой для региона, как минимум. Для тех, кто бы предпринял такие попытки, это могло бы иметь печальные последствия. Потому что сложно все просчитать. В Иране люди готовы на крайности при необходимости для защиты. Очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию".

Об атаке США на российские энергосистемы

Президента России попросили прокомментировать публикацию The New York Times о том, что Штаты усилили кибератаки на энергосистемы РФ: "Могут ли США отключить нам свет, рубильник во всей стране?"

Ответ Путина:

"О публикации я знаю. Но не знаю, как это трактовать. Мы многократно предлагали выработать им [США] правила, влияющие на безопасность критической инфраструктуры. Вроде бы президент Обама согласился, но ничего не успел сделать. Конечно, мы должны думать, как себя обезопасить. Мы работаем над этим".

За что Путину стыдно

Вопрос: "Вам бывает стыдно и за что?"

Ответ Путина:

"Конечно, да. Это было в начале 2000-х, мы прилетели в какой-то регион. Я шел вечером по слякоти. Появилась женщина, что-то невнятно сказала, вдруг упала на колени, дала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю, отдал помощникам и записку потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно.

Вы знаете, не всегда можно решить любой вопрос. Сейчас я уже догадываюсь, что там могло быть после того, как у меня в руках была масса таких записок. Может, у нее сын сидел в тюрьме, женщина просила за него. Не в этом дело. Стыдно, что потерял".

Интересные короткие вопросы

"Нас поливают, а вы всех называете партнерами. Почему так?" - "Я хоть рос и во дворе, но все-таки в питерском. Я знаю, что такое гармония - Эрмитаж, Русский музей... Если у кого-то не хватает такой культуры… Я представляю Россию - не надо об этом забывать, страна у нас культурная. И еще нужно помнить, что нельзя захлопывать дверь".

"Вам не надоело быть президентом?" - "Нет. Иначе я бы не баллотировался в президенты".

"Вы инопланетянин?" - "Нет. У меня есть доказательства в лице моих родных и близких. Мои дети наконец могут подтвердить, что я не инопланетянин".

"Есть фильм "Каникулы президента" (по сюжету Путин путешествует по стране инкогнито, - прим.). Хотели бы вы отдохнуть свободно и неузнаваемо?" - "Конечно. Но я исхожу из реалий жизни: я не могу отдыхать, чтобы меня не узнали. Но я много езжу по стране. И, поверьте, через свежевыкрашенные траву и скамейки я вижу, что происходит на местах".

"Вы знаете анекдоты о себе. Расскажите". - "Конечно, я знаю анекдоты о себе. Нет, я не буду этого делать. Сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально".

"Окрошка - на квасе или кефире?" - "На квасе".

"При СССР не лечили детей по смс". - "Да, при Брежневе такого не было. Было много другого, что в конечном счете привело к развалу Советского Союза".

Реакция на просьбу чаще использовать меру пресечения освобождение под залог. - "Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас руки длинные. Но некоторые убегают и отсиживаются за бугром. Если богатый человек будет постоянно откупаться - нас смотрят простые граждане, что они скажут? - такого допускать нельзя. Но залог должен использоваться шире".

Украинцы провели DDos-атаку на прямую линию?

В ходе прямой линии с Путиным произошли мощные кибератаки на колл-центр телевизионщиков. Об этом ведущие сообщили в эфире, отметив, что DDos из-за рубежа. В результате один видеозвонок россиянки был прерван. Также временно перестало работать приложение "Москва - Путину".

Представители "Ростелекома", который обеспечивал техподдержку прямой линии, сказали о двух мощных атаках. Обе были отражены.

В своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что DDos-атака была совершена из Украины. Более подробную информацию журналист не предоставила. Откуда она располагает такими данными - неизвестно.