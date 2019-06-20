В пятницу, 21 июня, состоятся похороны убитой 11-летней Даши Лукьяненко. Траурная церемония пройдет в Ивановке в 12.00. Об этом накануне сообщается в инстаграм-истории ее сестры Марины. Также объявлен сбор помощи небогатой семье на организацию похорон.

Фото: instagram.com/m.lukjanenko

К одесситам и землякам обратился и глава Ивановской районной госадминистрации в Одесской области Виктор Лобач: "По районной программе "Милосердие в действии" Ивановской РДА выделяется 10 тысяч гривен для семьи трагически погибшей Даши Лукьяненко. Сами работники РДА также собирали средства и передали на похороны девочки".

Также он сообщил карточный счет отца погибшей Даши - Сергея Лукьяненко: 4188 3701 3253 1552 Райффайзен Банк.

"Обращаюсь ко всем, кто это прочитает, поделиться публикацией. Кто может, поддержите не только на словах семью в столь тяжелое время, чтобы они смогли достойно проводить в последний путь нашу Дашу, которая так мало пожила на этом свете, ни перед кем на виновата, но приняла такую страшную смерть", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Виктор Лобач

Мы разбирались в обстоятельствах убийства ребенка. После шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Отметим, как полиция нашла тело убитой под Одессой девочки и вычислила подозреваемого. Главным подозреваемым в убийстве девочки под Одессой оказался местный житель, которого ранее соседи уже уличали в совершении развратных действий в отношении малолетних.

Напомним, что в Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик Коля. Он ушел в одних плавках.