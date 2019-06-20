В четверг, 20 июля, Украина получила средства от размещения еврооблигаций в объеме EUR1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

"Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

По данным ведомства, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

В основном еврооблигации размещались среди фондом, управляющих активами, пенсионными и страховыми фондами (85%). При этом доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.

Ранее сообщалось, что Украина не станет размещать еврооблигации до выборов в Раду.

Также мы писали, что котировки еврооблигаций Украины упали после новостей о денационализации Приватбанка и торговых санкций России.