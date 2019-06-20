Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ о школьной форме для учеников средних учреждений образования от 12 июня 1996 года. Об этом говорится на сайте администрации президента.

Стоит отметить, что 15 июня была зарегистрирована петицию к президенту Украины, в которой родители просили отменить школьную форму.

"Указ Президента Кучмы был принят для обеспечения детей недорогой школьной формой, а социально незащищенные категории населения должны были получать ее бесплатно. Этого не происходит. Сейчас школьная форма стала настолько дорогой, что это существенно сказывается на бюджете семей, имеющих детей школьного возраста. А существование этого Указа Президента дает право отдельным авторитарным руководителям школ требовать от родителей приобретения формы определенного образца, нередко, по завышенным ценам", - говорится в петиции, которую за 5 дней подписали более 6200 людей.

Ранее "Страна" писала о том, что в китайскую школьную форму встроили чипы, сигнализирующую родителям о прогулах у ребенка.

Также мы сообщали, что в МОН Украины объяснили, какие документы использовать для подтверждения места регистрации первоклассников.