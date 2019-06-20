Во время прямой линии 20 июня у президента РФ поинтересовались о причинах отсутствия реакции России на обстрелы на Донбассе. В ответе Путин переложил ответственность за эскалацию насилия на власть Украины.

Один из участников прямой линии спросил у главы РФ: "Почему Россия не реагирует на усиливающиеся обстрелы на Донбассе?" На это президент туманно заявил: "Мы хотим дать выйти Киеву на траекторию ответственности".

Более понятно Путин изложил свою позицию насчет конфликта на Донбассе, когда говорил о политической воле нового руководства Украины. По мнению президента, урегулирование конфликта зависит в первую очередь от новой власти. Однако, как отметил президент, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины пока только увеличились.

В ходе общения с телезрителями президент РФ не раз обращался к ситуации в Украине. Кроме прочего он говорил о сбитом "Боинге" и деле Кирилла Вышинского.

"Страна" также писала о том, что Путин высказал свое мнение о новоизбранном президенте Зеленском.