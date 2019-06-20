Политические конкуренты через суды и Центральную избирательную комиссию начали атаку на Юрия Бойко и партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью не допустить ее к выборам.

Об этом говорится в официальном заявлении политсилы.

"Политические конкуренты партии от старой и новой власти пытаются любой ценой остановить регистрацию списка кандидатов в народные депутаты Украины путем судебных запретов и сфабрикованных обращений в органы государственной власти. Сегодня в Окружной административный суд г. Киева подан иск с требованиями принудительно вернуть Юрия Бойко в ряды подконтрольного им "Оппозиционного блока". В ЦИК, суды и Министерство юстиции Украины направляются напечатанные "как под копирку" заявления и жалобы о якобы незаконности формирования списка кандидатов в депутаты от "Оппозиционная платформа - За жизнь" во главе с Юрием Бойко с требованием не допустить их регистрацию", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что никаких правовых оснований для недопуска нашей партии для участия в выборах не существует.

"Призываем дипломатические представительства, международных наблюдателей и украинское гражданское общество жестко осудить попытки помешать оппозиции принять участие в выборах, использовать административный ресурс и грязные рейдерские технологии", - заявляет партия.

Ранее Бойко пообещал прямые переговоры с Донбассом и РФ в случае победы "Оппозиционной платформы" на выборах.

Напомним также, что представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину.