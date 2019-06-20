В Киеве на Протасовом яру автомобиль сбил двух пешеходов - женщину и ребенка. При этом водитель авто скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в четверг, 21 июня, около 16:00. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети. Уточняется, что злоумышленника удалось быстро догнать и передать полиции.

"Внимание! Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двоих - женщину и ребёнка. Сразу после #ДТП автомобиль скрылся. Если кто видел автомобиль, совершивший аварию, пожалуйста, срочно сообщите 102", - говорилось в посте.

Через несколько минут появилось сообщение о том, что водителя, сбившего ребенка и женщину, задержали.

"Водителя задержали небезразличные граждане", - сообщили в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве водитель на "скорой" сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.

Также мы сообщали, что в Киеве в массовом ДТП погибла девушка, которая ехала на свадьбу.