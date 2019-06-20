После завершения прямой линии Владимира Путина российский журналист в кулуарах задал ему вопрос.

"Наш Кирилл Вышинский год в тюрьме. С учетом того, что ваша встреча с Зеленским откладывается… Можно ли добиться освобождения Кирилла? Отдать им кого угодно - Сенцова, кого они захотят, всех отдать, пусть все едут туда", - спросил журналист.

Путин ответил кратко: "Мы думаем над этим".

Сегодня состоялась прямая линия Владимира Путина с народом. Она продолжалась 4 часа 7 минут. Все заявления президента России, которые связаны с Украиной и украинцами, читайте в нашем материале.

В ходе эфира Путина попросили рассказать любимый анекдот о себе. "Нет, я не буду этого делать. Сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально", - ответил он, намекая на Владимира Зелинского.