Во время прямой линии 20 июня президента РФ попросили рассказать любимый анекдот о себе. В ответ Путин отказался и намекнул, что мастером в этой области является Владимир Зеленский.

Главу Российского государства спросили, сможет ли Путин поделиться со зрителями анекдотом о Путине. На что президент отреагировал так: "Нет, я не буду этого делать. Сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально". Этой репликой Путин прозрачно намекнул на недавнее прошлое Зеленского как актера комедийного жанра.

Прямая линия 20 июня стала для Владимира Путина уже 17-й. Как писала "Страна", в ходе общения с гражданами РФ и журналистами президент рассказал, что думает о Зеленском и его прошлом в КВН.

Мы также сообщали о том, что прямую линию с Путиным атаковали злоумышленники предположительно из Украины.