Европейский совет утвердил решение продлить "крымские санкции" еще на один год. Данное решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщает Евросовет в своем Twitter.

"Незаконная аннексия Крыма и Севастополя: Совет ЕС продлил санкции еще на один год", - говорится в сообщении.

Данное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и на следующий день вступит в силу.

В частности, запрет распространяется на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, предоставление туристических услуг (запрет на заход туристических лайнеров в порты Крыма), экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал желающих снять санкции с России поехать на Донбасс и в Крым.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине.