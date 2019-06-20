Корреспонденты "Страны" узнали подробности инцидента на Бессарабке в Киеве, когда дама и полиция сошлись врукопашную. Появившееся в сети видео как и само событие прокомментировала Евгения, с которой полицейские грубо обошлись и задержали, пока у женщины в машине находился ребенок.

О действиях патрульных полицейских сообщил экс-полицейский Денис Ярославский, опубликовав видеофрагмент с ярким комментарием о беспределе патрульной полиции.

По словам Евгении, в тот день она с мужем встретила своего знакомого. "Он ехал в машине перед нами и притормозил на аварийке возле Бессарабки, чтобы припарковаться. Почти сразу к нему подъехала патрульная полиция, которая была неподалеку. Вышел один из полицейских, мужчина и я, через открытые окна, услышала, как на повышенных тонах полицейский угрожает нашему знакомому и требует от него "свалить" с улицы. Примечательно, что камеры у него в этот момент не было. Я вышла из машины и начала снимать на камеру странное поведение блюстителя закона. Тут уже из машины вышла и девушка-полицейская и они меня начали толкать, чтобы я не снимала. У них в руках непонятно зачем уже сразу были наручники и настроены они были очень агрессивно. Пытались выгнать меня, якобы, с проезжей части, а на самом деле просто мешали снимать. Даже пару раз буквально оттолкнули. Через пару минут ко мне подошла уже девушка и очень грубо схватила меня за грудь и начала ее выворачивать. Я ее оттолкнула, а мой муж, который все это видел, загородил меня от полиции собой. Они стали кидаться уже на него, бить, повалили и ударили головой о пол. Я начала кричать: "Что вы делаете?" - но они только переключились на меня и начали избивать. И все это время камеры у них вообще отсутствовали. Девушка-полицейская даже умышленно спрятала ее за жилет, чтобы не было видно ничего. Я им говорила, что у меня в машине маленький ребенок, но им было безразлично. А он четыре часа просидел там. После нас повезли на Прорезную, где отношение было уже нормальным. Нас допросили, меня полицейские опаивали водой и отпустили. Полицейские не должны себя так вести", - рассказала "Стране" Евгения.

Также она добавила, что ГБР открыли дело по статье 365 УК Украины (превышение власти или служебного положения служебным лицом, ограничение свободы до 3 лет), которую она оспорит. "Мы сняли побои и настаиваем, что дело должно рассматриваться по той же статье, но части второй", - уточнила она. Отметим, что ст. 365, ч.2 УК Украины предусматривает аналогичное наказание, вплоть до 3лет заключения однако за действия, которые сопровождались насилием.

Впрочем, в сети также появились и другие видео, которые описывают произошедший инцидент несколько с другого ракурса. Так, видео с камер полицейских показывает, что указанная женщина применяла физическую силу к патрульной.

На новых видео слышно как прохожие водителю делают замечание. После этого появляется женщина с телефоном, которая не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Она обзывает его нецензурной лексикой и набрасывается, царапая ногтями лицо девушки-патрульной полицейской. Аналогично включается мужчина в красной футболке. После этого происходит задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских во время выполнения служебных обязанностей.

На этом видео видно, как девушка бьет патрульную по лицу:

Как сообщала "Страна", 19 июня в Киеве во время чистки наградного пистолета застрелился народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Полиция ведет расследование случившегося и завела уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Ранее мы сообщали подробности о сожительнице погибшего Тымчука, которая вызвала полицию.