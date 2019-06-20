Народный депутат Сергей Лещенко будет баллотироваться по 220 округу Киева (Подольский район столицы - прим. ред.) на выборах в Раду-2019.

Действующий нардеп уже начал работу с электоратом в рамках предвыборной компании. В частности, он приглашает жителей двух многоэтажек Киева на встречу для обсуждения проблем их домов. Плакаты с такой информацией появились на жилмассиве Виноградарь Подольского района столицы.

Отметим, что объявление оформлено в трендовом сейчас зеленом цвете. Также указано, что Лещенко назначил жителям домов встречу в зеленой зоне.

Фото: facebook.com/Виноградарь

Напомним, народный депутат Сергей Лещенко ранее заявлял, что в настоящее время раздумывает над участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан, но окончательное решение примет через несколько дней.

Ранее "Страна" писала о том, что Лещенко надел на шею собачий конус и сообщил о психических проблемах.

Также мы сообщали, что Лещенко принес в ГПУ оригиналы документов по делу Манафорта.