Сегодня, 20 июня, Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщают источники "Страны" в КСУ.

На заседании присутствовали 16 судей. Из них 11 проголосовали за признание Указа конституционным. 5 против. Один судья (Головатый) отсутствовал.

За признание Указа неконституционным выступали судьи, которые ориентируются на фракцию "Народного фронта" - Сас, Мельник, Слиденко.

Мельник вчера раздал проект решения, в котором Указ объявлялся неконституционым. В тоже время у докладчика по делу судьи Кривенко была совершенно противоположная позиция. В итоге, большинство судей именно ее и поддержали - Указ признали конституционным.

Таким образом, выборы пройдут 21 июля.

Напомним, 20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Затем он подписал соответствующий указ.

"Страна" писала о том, что 24 мая в КС поступило Конституционное представление 62 народных депутатов из "Народного фронта" относительно соответствия президентского указа Конституции Украины.

11 июня Конституционный суд начал рассматривать по существу представление нардепов о признании роспуска парламента неконституционным.