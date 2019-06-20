В ПЦУ отреагировали на документ, которым Филарет провозгласил восстановление УПЦ КП, назвав Собор обычным собранием, а решения никчемными в юридическом и каноническом планах. Об этом говорится на сайте ПЦУ pomisna.info.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что согласно действующему уставу такие собрания могут быть созваны патриархом Филаретом лишь вместе со Священным синодом УПЦ-КП, а не единолично. В документе также утверждается, что Священный синод УПЦ-КП как орган, который приостановил свою деятельность, не принимал решения о созыве Поместного собора. "Лица, которых почетный патриарх Филарет созвал на собрание во Владимирский собор, никем не уполномочены, а это означает, что даже согласно норм уже не действующего устава УПЦ-КП, собрание, проведенное 20 июня 2019 года во Владимирском соборе в Киеве, является собранием произвольно созванных клириков и мирян, а не Поместным собором", - отмечается в заявлении.

В Киевской митрополии ПЦУ утверждают, что созыв таких собраний с целью отделения УПЦ в новую структуру с предоставлением ей названия патриархата и утверждения своего руководства в ней, является грубым нарушением апостольских правил. "Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, которые брали участие в собрании, понимать все пагубные последствия такого поступка и остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что участие клириков в таких антиканонических действиях является предлогом для категорического отказа в дальнейшем по их прошению быть принятым в состав епископата Православной церкви Украины. В Церкви проинформировали, что на ближайшем заседании Священного синода ПЦУ, которое созвано митрополитом Епифанием на 24 июня, будут приняты решения, связанные с действиями, произошедшими 20 июня.

Как сообщала "Страна", Филаретом провел сегодня, 20 июня, "Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", которым отменил постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. "Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, потому что это не был Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян про условную ликвидацию УПЦ Киевского патриархата, по требованию Вселенского Константинопольского Патриархата Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского Патриархата не могло быть объединительного собора украинской Церкви 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии.", - говорится в сегодняшнем постановлении "Поместного собора" УПЦ КП.

В соответствии с этим постановлением, УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств и имущества, приобретенного за собственные деньги или переданных государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица. Все монастыри Киева - Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий (Михайловский), а также Николаевский (Богуславский), как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии, подчеркивается в документе.