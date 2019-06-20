Список всех кандидатов-мажоритарщиков, которые планируют баллотироваться в Верховную Раду по спискам от "Слуги народа" будет обнародован сегодня вечером после того, как документы зарегистрируют в ЦИК. Об этом в комментарии "Стране" сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Татьяна Цыба.

"Сегодня - последний день подачи документов в ЦИК. Соответственно после того, как мы сегодня подадим в ЦИК документы всех мажоритарщиков, вывесим на сайте их полный список с короткими биографиями. Когда это будет, сегодня или завтра, точно не могу сказать, потому что мы не знаем, как долго продлится регистрация. Вчера кандидаты по спискам от "Слуги народа" подавали документы до 10 часов вечера. Насколько быстро справятся сегодня мажоритарщики - нельзя предсказать", - заявила Татьяна Цыба.

Она также сообщила, что постпраймериз для кандидатов по мажоритарным округам не предусмотрен. Он касается только членов списка партии "Слуга народа".

То есть мажоритарщиков снять с выборов за счет негативных отзывов будет нельзя.

Напомним, ЦИК Украины зарегистрировала еще 675 кандидатов по спискам и 179 мажоритарщиков.

Также стало известно, что на мажоритарных округах массово появляются клоны "Слуги народа".

"Страна" ведет объемный материал (текст которого обновляется) про всех кандидатов, которые собираются идти в Верховную Раду по округам.