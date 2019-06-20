Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Трамп занимается "твиттер-дипломатией". Он неоднократно писал, что хочет с вами встретиться? Хотите ли встреться вы? Может ли диалог повлиять на улучшение отношений между странами", - такой был задан вопрос.

В ответ Путин сказал, что диалог - это всегда хорошо. Также он сообщил, что их встрече мешают.

"Диалог - всегда хорошо. Насколько, насколько готовы наши партнеры. но даже если президент (Дональд Трамп - прим. ред.) хочет говорить, там есть ограничения. Он будет оглядываться на избирательную кампанию, в которую он уже вступил.

Плюс часть американского истеблишмента что-то пытается выловить в мутной воде, фейки… Как только наши коллеги будут готовы - мы готовы.

Тем более, нам есть много чего обсудить. Вот, договор ДРСМД. А экономика - американские кампании продолжают у нас работать. Что касается санкций - это большая ошибка с их стороны. Надеюсь, когда-то осознание придет и ситуация изменится", - сказал президент России в четверг, 20 июня.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на "Большой двадцатке", - отметил он.

Напомним, что обручившийся Курт Волкер приедет в Украину, чтобы подготовить Зеленского к встрече с президентом США.