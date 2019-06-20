Для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня, пишет Интерфакс-Украина.

"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - заявил он. Источник этих гигантских средств Зеленский не назвал.

Напомним, что Зеленский предложил новый вариант приближения конца конфликта на Донбассе.

Однако, у Путина заявили про сходство риторики Порошенко и Зеленского.