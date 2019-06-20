Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допросы предпринимателя Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенкова. Допросы пройдут в рамках уголовных производств против Порошенко, открытых по заявлениям Андрея Портнова. Об этом изданию "Українські новини" сообщил директор ГБР Роман Труба.

Чиновник сказал, что допросы пройдут на следующей неделе. После Тигипко и Макеенко, выступающих в качестве свидетелей, ГБР намеревается вызвать главного фигуранта дел - Петра Порошенко.

Роман Труба отметил, что возбужденные по заявлениям Портнова уголовные производства за месяц практически не продвинулись. Руководство ГБР делает все возможное, чтобы ускорить их ход.

"Понимая резонанс этих производств, учитывая, что их фигурант экс-президент, чтобы обеспечить объективное и непредубежденное расследование, к которому в дальнейшем у экспертов, профессионалов, общественности не будет возникать никаких вопросов, я беру с сегодняшнего дня ход следствия под личный контроль. А также беру под контроль работу следственных подразделений, в которых они расследуются", - заявил СМИ Труба.

Также директор ГБР попросил прессу не ожидать быстрых результатов расследования. Ведь для подтверждения или опровержения обвинений необходимо собрать неопровержимые доказательства. А на это нужно время.

Напомним, что юрист Андрей Портнов, который недавно вернулся в Украину, подал в Государственное бюро расследований пять заявлений против экс-президента Петра Порошенко. Кроме всего прочего Портнов обвиняет Порошенко в госизмене, отмывании средств и злоупотреблении служебным положением.

"Страна" писала, что Печерский суд Киева удовлетворил 14 ходатайств ГБР по выемке документов в связи с уголовными производствами против Порошенко.