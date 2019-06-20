Президент России Владимир Путин заявил, что для всех граждан Украины должен быть введен упрощенный порядок получения гражданства. Об этом он заявил на Прямой линии 20 июня, отвечая на просьбу семьи Люльковичей, приехавших из Дзержинска (ныне Торецк) Донецкой области.

Семья Люльковичей из 9 человек живет в Набережных Челнах. Члены семьи не могут получить гражданство России из-за того, что не имеют возможности подтвердить свои доходы, потому что вынуждены работать нелегально. Уроженцы Донбасса рассказали, что у них было разрешение на временное проживание, но у некоторых были штрафы и, похоже, РВП аннулировали. "Нам повестки (на Донбассе - прим. ред.) приходят, но мы не хотим идти убивать своих", - говорит мужчина. Семья просит упростить выдачу гражданства не только жителям т.н. "ЛДНР", но и всем украинцам.

Президент пообещал быстро решить вопрос по семье и пообещал, что "будет стремиться упростить этот процесс" для других украинцев. "Есть и другие нормативные акты. Не только мой указ. Я уже знаю, что там есть проблемы - у украинцев требуют документы, которые можно получить только на Украине, выходит замкнутый круг", - отметил Путин. Он сказал, что подумает, как решить проблему семьи из Донбасса.

"В отношении вашей семьи вопрос будет решен быстро. Для других украинцев - посмотрим по нормативным актам. Я изучал вопросы от украинцев - много таких вопросов в том числе от тех, которые не живут в России (а хотят переехать из Украины - прим. ред.). Мы будем стремиться, чтобы упростить этот процесс", - сказал президент РФ.

"Страна" отслеживает все заявления Путина по Украине на Прямой линии.

Кстати, прямую линию с Путиным уже атаковали, сообщается, что злоумышленники из Украины.