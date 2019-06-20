В "Манчестер Сити" ярким видео с гимном Украины отметили продление контракта с Зинченко
Полузащитник футбольной сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продлил соглашение с английским клубом на 5 лет.
Этому событию пресс-служба клуба посвятила красочное сообщение в твиттере "горожан". На видео попали знаковые события за те три года, которые он уже выступает за чемпионов Англии.
– гол "Бертону";
– шутки;
– сравнения с Де Брюйне;
– танцы;
– легендарное падение кубка АПЛ;
В прошлом сезоне Александр провел 29 матчей, забил 1 гол и совершил 5 ассистов за "Манчестер Сити".
YESSSSSSSSSSS!
more years of @Azinchenko17
#mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B— Manchester City (@ManCity) 20 червня 2019 р.
Видео: twitter.com/ManCity
Дебютный гол Александра Зинченко в Англии в ворота "Бертона":
Видео: youtube.com/В СПОРТЕ TV
Как сообщала "Страна", итальянская команда предложила 17 миллионов за футболиста сборной Украины. "Аталанта" (Бергамо) продолжает вести переговоры с бельгийским "Генком" о полузащитнике Руслане Малиновском, которые не ест мясо, предпочитая морепродукты и салат.
Напомним, что Дарио Срна назначил пресс-конференцию в Киеве на 21 июня.