Полузащитник футбольной сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продлил соглашение с английским клубом на 5 лет.

Этому событию пресс-служба клуба посвятила красочное сообщение в твиттере "горожан". На видео попали знаковые события за те три года, которые он уже выступает за чемпионов Англии.

– гол "Бертону";

– шутки;

– сравнения с Де Брюйне;

– танцы;

– легендарное падение кубка АПЛ;

В прошлом сезоне Александр провел 29 матчей, забил 1 гол и совершил 5 ассистов за "Манчестер Сити".

Видео: twitter.com/ManCity

Дебютный гол Александра Зинченко в Англии в ворота "Бертона":

Видео: youtube.com/В СПОРТЕ TV

Как сообщала "Страна", итальянская команда предложила 17 миллионов за футболиста сборной Украины. "Аталанта" (Бергамо) продолжает вести переговоры с бельгийским "Генком" о полузащитнике Руслане Малиновском, которые не ест мясо, предпочитая морепродукты и салат.

Напомним, что Дарио Срна назначил пресс-конференцию в Киеве на 21 июня.