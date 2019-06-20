Во время проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным ему предложили сделать первый шаг навстречу главе Украины Владимиру, сделав скидку на его молодость в политике и неопытность.

"Я смотрел его выступления в Москве на КВН. Это было талантливо и смешно. Но сейчас - не смешно. Что сейчас происходит? Будучи в Париже, он сказал, что не собирается говорить с сепаратистами так называемыми - жителями этих непризнанных республик. А как он тогда собирается решать этот вопрос? Обстрелы ВСУ увеличились. Блокада не отменена, хозяйственные связи… - ничего не делается, ничего не происходит. Шаги навстречу - самое простое. Но нужна политическая воля Украины", - ответил Путин и добавил, что в современной истории нет ни единого примера, когда подобного рода проблемы решались бы без единого диалога с конфликтующими сторонами.

Ранее "Страна" писала о том, что прямую линию с Путиным атаковали злоумышленники из Украины.

Также мы сообщали, что россияне прислали Путину миллион жалоб и вопросов. Он читал их двое суток.