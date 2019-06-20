20 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прервал ведущую, которая хотела представить гостей в студии. Он зачитал резкий вопрос телезрителя: "Куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России?" Путин отметил, что не собирается уходить от подобных острых вопросов. Он дал довольно пространный ответ.

"Значит, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью... укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге", – начал президент.

Затем Путин покритиковал тех, кто занимал руководящие посты в России в 1990-е годы: "Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала".

"Страна" публикует все заявления Путина по Украине, сделанные в ходе прямой линии.

Мы также сообщали, что во время трансляции прямой линии была совершена хакерская атака на колл-центр.