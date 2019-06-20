Стало известно, как будет выглядеть новый офис президента Украины Владимира Зеленского, который хочет съехать с Банковой, а здание Администрации президента отдать под художественный музей. Видео появилось на официальном канале Зе!Президент в YouTube.

В видео обсуждается концепция реформирования Администрации президента. Офис президента Украины планируют превратить "из советского рудимента" в современный офис европейского государтва. Президент Владимир Зеленский также добавил, что надеется уменьшить сумму госбюджета, которая выделяется на эти цели, так как в основном передислокация и проектная реализация будет происходить за счет грантовых средств европейских организаций.

Замглавы АП Руслан Рябошапка добавил, что логика изменений будет базироваться на нескольких моментах:

изменится название "Администрация президента" на "офис главы государства" или "офис президента";

переформатирование АП из органа, который занимался кураторством, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента;

создание дирекций и опен-румов, анализирующих процессы в стране и возможность влиять на существующие процессы.

Напомним, в структуру Офиса президента войдут Кабинет президента; Кабинет руководителя Офиса президента, ряд директоратов и департаментов.

Так, предусмотрены директораты по вопросам правовой политики; по вопросам внешней политики; по вопросам национальной безопасности и обороны; по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности; по вопросам региональной политики и децентрализации; по вопросам экономической политики; по вопросам внутренней и гуманитарной политики; по вопросам информационной политики.

Создаются также департаменты документального обеспечения; по вопросам Государственного протокола и церемониала; по вопросам гражданства, помилования, государственных наград; по вопросам обращений граждан; департамент доступа к публичной информации; департамент управления персоналом; департамент информационных технологий; департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров; обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента Украины; а также режимно-секретный департамент.

На видео также запечатлен момент подписания президентом первого закона. Глава Администрации президента Андрей Богдан протягивает главе государства со словами: "Господин президент! позвольте вас попросить подписать первый закон в вашей жизни". Это закон, принятый 30 мая 2019 года, за который проголосовало 248 народных депутатов, который постановляет новые правила предоставления отпусков в соответствии с усыновлением ребенка".

Проект офиса президента Украины Фото: lb.ua

Как сообщала "Страна", для строительства нового безопасного здания для Администрации президента Украины нужно три года. Такой срок сообщил экс-глава Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

Напомним, как выглядит изнутри здание АП и кабинет Зеленского на Банковой.