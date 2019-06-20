Президент Владимир Зеленский отменил указ об использовании специальных сигналов на служебных автомобилях. Об этом говорится в указе главы государства №416 от 20 июня, опубликованном на сайте президента.

Указом признан утратившим силу указ президента Виктора Ющенко от 30 марта 2005 года "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Этим документом регулировалось применение спецсигналов на транспорте, который перевозит лиц под государственной охранной. Так, было установлено, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, или на транспортных средствах силовых ведомств при наличии специального разрешения.

Одновременно с этим решением вступает в силу постановление Кабинета министров №176 от 22 марта 2017 года, которое регулирует вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных приборов на транспортных средствах.

Оно предусматривает, что синие мигалки и звуковые сигналы могут устанавливаться по разрешению МВД на транспортных средствах охраняемых государством лиц, автомобилях МВД, Национальной полиции, дорожных подразделений Военной службы правопорядка, Нацгвардии, налоговой милиции, СБУ, НАБУ, ГБР, Управления госохраны, Госпогранслужбы, Гострансбезопасности, скорой помощи и ряда других подразделений.

Красная мигалка возможна только на автомобилях патрульной полиции и других подразделений Нацполиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Красно-зеленая мигалка предназначена только для автомобилей Национальной полиции и Управления госохраны, которые сопровождают охраняемых лиц и на транспортных средствах этих лиц.

Напомним, что авто со спецсигналами сбило мальчика-велосипедиста в Киеве.

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