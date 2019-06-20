Российский продюсер и создатель группы "На-на" Бари Алибасов намеревается лишить сына наследства. Об этом он сказал корреспонденту газеты "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, в околомузыкальных кругах говорят о желании Бари Бариевича заработать на несчастном случае с отцом. На эти разговоры Алибасов-старший и отреагировал резким решением.

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - высказался Алибасов.

Бари Алибасов с сыном. Фото: "Комсомольская правда"

Напомним, 4 июня продюсер попал в НИИ имени Склифосовского, по ошибке выпив средство для очистки труб, которое перепутал с соком. Медики диагностировали у Алибасова максимальную степень ожога желудка.

11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. А через шесть дней его сын Бари Алибасов-младший сообщил о том, что хочет отправить отца на реабилитацию в Казахстан. Он также упомянул о выписке Алибасова-старшего. Однако эту информацию опровергли врачи НИИ имени Склифосовского.