Во время проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным ему поступил вопрос из Киева от журналиста Валерия Швеца, который поинтересовался перспективами Минских переговоров, из которых вышел Виктор Медведчук. В частности журналиста интересовало, обращался ли Медведчук к Путину с вопросами освобождения граждан.

"Виктор Владимирович этим занимался. Он близко к сердцу воспринимает эти проблемы. Недавно он был здесь. Ставил вопрос об освобождении моряков и других конкретных граждан. Но эти вопросы должны решаться в комплексе. В том числе, как сложится судьба наших российских граждан, которые находятся в Украине в аналогичной ситуации, - ответил российский президент.

Также в эфире прозвучали другие вопросы от украинцев, в частности, интересовались тем, когда Путин упростит получение гражданства РФ для всех украинцев, а не только жителей Донбасса. А также поступило сообщение из Одессы - Путина туда пригласили в гости.

Ранее "Страна" писала о том, что россияне прислали Путину миллион жалоб и вопросов, он читал их двое суток.

Также мы сообщали, что Трамп встретится с Путиным и и Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.