В четверг, 20 июня, Филарет после своего поместного собора в Свято-Владимирском соборе объявил о восстановлении Киевского патриархата.

В частности, в постановлении на двух листах А4 указаны основные 10 пунктов, на основании которых церковь Киевского патриархата отменяет Поместный собор 15 декабря, на котором была создана ПЦУ.

Уже в первом пункте указывается, что сегодняшний Поместный собор отменил постановление архиерейского или так называемого "Поместного собора" про условную ликвидацию УПЦ КП. Без этой процедуры никак не могло состояться выдача Томоса Украине, утверждается в документе.

Во втором и третьем пункте сообщается о восстановлении Киевского патриархата во главе с Филаретом.

Далее говорится, что УПЦ КП является собственником всех денежных средств на счетах, а также управляет всеми ранее принадлежавшими ей храмами и монастырями. Также говорится о том, то все зарубежные парафии также возвращаются под контроль УПЦ КП.

Отдельно стоит отметить и седьмой пункт, в котором указывается, что выданный Украине Томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата.

"Страна" приводит полное постановление Собора КП (на двух листах А4):

Пункт 1. Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, потому что это не был Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян про условную ликвидацию УПЦ Киевского патриархата, по требованию Вселенского Константинопольского Патриархата Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского Патриархата не могло быть объединительного собора украинской Церкви 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии.

Пункт 2. Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, зарегистрированна государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства.

Пункт 3. Поместный собор подтверждает, что главой УПЦ Киевского патриархата продолжает оставаться Святейший Филарет, Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины, избранный пожизненно Поместным собором УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 г.

Пункт 4. Украинская Православная Церковь продолжает быть владельцем всех средств, всего имущества, или переданного ей госудаственным органом, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения, и др. согласно договорам и соглашениям. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Пункт 5. Все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Михайловский Богуславский, как и все парафии Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская Православная Богословская Академия, основанная Митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всея Руси-Украины в 1992 г.

Пункт 6. У Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы госудаственными органами как религиозные организации УПЦ Киевского Патриархата. К Киевскому Патриархату могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные громады, которые перерегистрировали свои Статуты на Православную Церковь Украины, но желают быть в составе Киевского Патриархата. К УПЦ Киевского Патриархата Также принадлежат те заграничные епархии и парафии, которые до этого времени были в его составе.

Пункт 7. Томос про автокефалию, выданный Украинской православной церкви 6 января 2019 года в Константинополе (г. Стамбул) не соответствует статуту автокефальных Церквей, которыми владеют все автокефальные Церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в зависимость от Константинопольского Патриархата.

Пункт 8. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса про автокефалию Православной Украинской Церкви.

Пункт 9. Действующим Статутом украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является Статут про управление Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата (полная редакция), принятый на Соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.

Пункт 10. Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское госудаство, поддержать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата во время ее испытаний и попыток уничтожить ее изнутри, чему радуются наши внешние враги. Но правда с нами, поэтому и Бог с нами.

"Страна" сообщала все подробности о том, как в Киеве на поместном соборе восстанавливали Киевский патриархат онлайн.

Ранее "Страна" подробно анализировала, сможет ли Филарет восстановить Киевский патриархат.