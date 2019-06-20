Адвокат АО Barristers Андрей Левковец считает, что водитель автомобиля Mercedes, который проехал по новому стеклянному пешеходному мосту в Киеве, должен быть привлечен не к административной ответственности, а к уголовной. В связи с этим юрист 20 июня 2019 подал заявление в столичное ГУ Национальной полиции заявление о совершения уголовного преступления водителем Mercedes. Об этом адвокат сообщил на своей странице в соцсети.

По мнению Андрея Левковца, действия водителя можно квалифицировать по статье 296 УК Украины "Хулиганство" (ч.1 ст. 296 предусматривает наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет). Также адвокат опубликовал копию заявления.

Напомним, днем 17 июня пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля. Журналист Влад Антонов нашел автомобиль нарушителя и опубликовал соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Ранее "Страна" уже излагала все подробности скандала с авто на пешеходном мосту в Киеве.