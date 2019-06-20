Во время прямой линии 20 июня с президентом Российской Федерации ведущая эфира сообщила о кибератаке на колл-центр. Из-за атаки начались проблемы со звонками в студию, однако их удалось быстро ликвидировать.

Представители "Ростелекома", который обеспечивает техподдержку прямой линии с Путиным, сказали о двух мощных атаках на колл-центр, вызвавших сбои со связью. Обе были успешно и оперативно отражены.

В своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что DDos-атака была совершена из Украины. Из-за действий злоумышленников перестало работать приложение "Москва Путину". Однако его уже восстановили.

Аббревиатура DDoS расшифровывается как Distributed Denial of Service и означает распределенный отказ от обслуживания. Организаторы DDoS-атаки направляют огромное количество внешне хаотичных запросов на определенный ресурс. В результате серверы не справляются.

"Страна" наблюдает за прямой линией и отслеживает все заявления Путина об Украине.

Мы также писали, что россияне прислали на прямую линию миллион жалоб и вопросов.