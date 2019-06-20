Сегодня, 20 июня, игроки донецкого Шахтера вышли из отпуска и команда официально начала подготовку к старту очередного сезона - 2019/2020.

Донецкую команду совсем недавно возглавил новый главный тренер Луиш Каштру и руководство клуба представило поименный состав его тренерского штаба, как передает пресс-служба "черно-оранжевых".

Главный тренер, Луиш Каштру

Дата рождения: 03.09.1961

Место рождения: Мондройнш (Вила-Реал, Португалия)

Карьера тренера:

"Агеда" (1998-2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004-2006), Академия "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (март - июнь 2014), "Порту Б" (2014-2016), "Риу Аве" (2016-2017), "Шавиш" (2017-2018), "Витория Гимарайнш" (2018-2019).

Витор Северино, первый ассистент главного тренера

Дата рождения: 16.08.1983

Место рождения: Пениши (Лейрия, Португалия)

Несколько лет работал с юношами "Академики" (Коимбра) и "Порту". Был ассистентом Луиша Каштру в "Риу Аве", "Шавише" и "Витории Гимарайнш".

Филипе Селиккая, ассистент главного тренера

Дата рождения: 19.01.1985

Место рождения: Алмада (Сетубал, Португалия)

Работал в юношеских командах "Белененсеша", "Алмады", "Бенфики", "Аль-Ахли" и "Спортинга". В двух прошедших сезонах был помощником Луиша Каштру в "Шавише" и "Витории Гимарайнш".

Жоау Брандау, ассистент главного тренера

Дата рождения: 28.08.1982

Место рождения: Порту (Португалия)

Работал тренером по физподготовке с юношами "Порту" и "Падроэнсе", а также в "Академике" (Коимбра) и "Ароке". Позже вернулся в структуру "Порту", был ассистентом в команде Б. Возглавлял "Порту" U19, с которым принимал участие в Юношеской лиге УЕФА.

Жозе Кошта, аналитик

Дата рождения: 09.12.1985

Место рождения: Вила-Нова-ди-Фамаликан (Брага, Португалия)

Антониу Феррейра, тренер вратарей

Дата рождения: 01.09.1978

Место рождения: Сан-Томе-де-Негрелуш (Порту, Португалия)

С 2008 по 2014 год был тренером вратарей "Авеша", позже работал в ФК "Пасуш де Феррейра". В "Шахтере" с 1 июня 2016 года.

Обращает на себя внимание тот факт, что в списке нет Дарио Срны, о возвращении которого в клубе также объявили официально. Так что о его роли в новом Шахтере мы узнаем завтра, 21 июня, на пресс-конференции, на которой и будет представлен новый коуч и все его помощники.