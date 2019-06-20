Россия, не смотря на потери от международных санкций, получила от них преимущества. Об этом 20 июня заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос: "Сегодня в Европе будут продлевать санкции… Звучат призывы со всеми помириться. Что нам даст отмена санкций?"

"Мы ни с кем не ссорились. В результате всех ограничений Россия за последние годы недополучила 50 миллиардов долларов, Европа - 240 миллиардов, США - 17 миллиардов", - отметил Путин.

В то же время, он назвал плюсы санкций. "Но кое-что мы и получили - включили в мозги в высокотехнологическом секторе экономики. У нас в РСФРС никогда не было морского двигателестроения. Сейчас мы за несколько лет это сделали - выпускаем такие двигатели. Так же по многим другим направлениям. Если бы мне десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельскохозяйственную продукцию на более 25 миллиардов долларов… Можно было рассмеяться такому человеку в лицо, пожать ему руку, сказать "спасибо" за добрые, но невыполнимые пожелания… Но это реальность", - подчеркнул он.

Он считает, что за санкциями стоят экономические интересы стран запада. "Нас вот обвиняют, что мы оккупировали Донбасс. Это чушь. Вот Китай не имеет отношение к Крыму и Донбассу, но против Китая все равно ввели санкции, потому что их рост экономики сдерживают. Посмотрите на санкции против Хуавей", - заявил Путин.

Также в ходе прямой линии за полтора часа были подняты такие темы: реализация национальных проектов, медицина, мусорные полигоны, ипотечное кредитования, заработные платы для бюджетников, выплаты по рождению ребенка.