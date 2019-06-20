Киевлянин Богдан Дар рассказал, как его похитили у станции метро "Житомирская" в Киеве с целью призвать на воинскую службу.

История опубликована на его Facebook-странице в четверг, 20 июня.

Как говорит Богдан, его около "Житомирской" остановили люди в форме, предъявили удостоверение, и попросили паспорт. После того, как Богдан показал свой паспорт, они его документ забрали и сказали, что тот пойдет в армию. Затем его посадили в автомобиль и увезли.

Дар не растерялся и начал фиксировать всё происходящее на камеру, связался с адвокатом а также вызвал полицию, заявив о похищении. Он быстро опубликовал на своей странице сообщение о произошедшем и попросил помощи.

"Меня только что остановили возле метро "Житомирская" люди в форме, показали удостоверение. Попросили паспорт, забрали и сказали что пойду в армию. С адвокатом не говорят документы не дают сфоткать. Сейчас сказали что повезут на мед. комиссию. Друзья помогите!!" - говорилось в нём.

Богдан Дар фиксировал происходящее и дополнял свою заметку, а также оперативно связался с адвокатом. В итоге, после приезда полиции на вызов, его отпустили.

Приводим его записи в хронологическом порядке с момента доставки в Святошинский районный военный военкома Киева:

"UPD.

По совету адвоката набрал в полицию, заявил о похищении военными чтобы поднять шум. Они все поняли. Сейчас нахожусь на Аницкевича 1. Сотрудники без значков полиции не дают документы сфоткать. Перезвонили из прокуратуры, взяли дело на учет, пообещали приехать разобраться.

Вышел врач опрашивает у кого какие жалобы на здоровье. Говорить с ним отказался.

8:36 принуждают к медкомиссии, проходить отказался





8:39 набрали из полиции сказали что едут.





Посадили в комнату, провели беседу на которой давили морально говоря об уголовном кодексе. Сейчас слышу как пробивают по базам (судим и т.д.). Зря, у меня никогда ничего не было такого. Есть официальные документы того, что я не пригоден. О них они говорить не хотят.

8:48 зашел человек, сказал что пробивают по базам нужно ждать





Зашел человек который не представился и второй раз "на дурачка" пытался выяснить какие у меня жалобы на здоровье. Говорить отказался.





8:53 приехала полиция, услышал как зашла в соседнюю комнату. Слышу голос "это по нему, давай отпускать". Зашли вместе с полицией в комнату, сказали о том что я все услышал, еще что то там пробьют а сейчас свободен. На вопрос "Где мой паспорт?" Сказали что сейчас отдадут. Человек который со мной говорил в комнате при полиции так и не представился молча отдав паспорт. На вопрос о его полном имени ответил "Андрей" и быстро ушел в коридор и за угол.





Там же при полиции человек в камуфляже тоже не называя имени сказал что я пришел добровольно:

Он приводит произошедший диалог:

- вы пришли добровольно, правильно?

- нет, не правильно. У меня забрал документы ваш сотрудник и 7 человек повело в автобус со знаками АА5974ОР.

- вы шли сами

- я не шел сам меня сзади подталкивали и окружили люди

- у вас есть следы побоев?

"Как вам диалог?" - отметил он.

9:55 я вышел, меня отпустили.

Старался по максимуму снимать, но много не давали, мотивирую что на режимном объекте этого делать нельзя. На вопрос "а паспорт изымать и забирать с улицы просто так можно?" От ответа уходят. С удовольствием дам интервьюировал всем по этому поводу. Эта хрень не должна повториться с вами.

Отметим, что весенний призыв в 2019 году проходит с 1 апреля по 30 июня.

Фото: facebook.com/dar.bogdan

Как сообщала "Страна", в Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские под любым предлогом останавливают молодых людей на улице. Задержанных парней сажают в автомобиль и везут в военкомат, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе. Там, по словам адвоката Александра Щербины, в нечеловеческих условиях уже находятся около сотни человек.

Отметим, что местные власти на Закарпатье попросили Киев отстрочить призыв в армию.