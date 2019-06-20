После того как экс-президент УЕФА Мишель Платини провел полночи в полицейском отделении, давая показания о возможных взятках при выборе страны-хозяйки Мундиаля-2022, появилась информация, что ФИФА может пойти на беспрецедентный шаг и перенести чемпионат мира из Катара.

Об этом передает портал Isport cо ссылкой на канал TNTSports.

Как уверяют источники, ФИФА решила в срочном порядке перенести соревнования. Функционеры Международной федерации футбола уже проводят секретные встречи, на которой обсуждаются страны, готовые принять чемпионат.

На право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Ранее "Страна" сообщала, что за четыре года при Инфантино ФИФА заработала рекордные миллиарды долларов.