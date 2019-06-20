В Одессе 64-летний продавец киоска совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, которая пришла за покупками. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сразу после случившегося несовершеннолетняя рассказала все своей матери. Женщина сразу обратилась в Малиновский отдел полиции. Правоохранители задержали мужчину. Пенсионер не стал отрицать своей вины. Ответственность за содеянное он переложил на водку. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч.3 ст.153 УК Украины). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее под Одессой в выгребной яме было обнаружено тело 11-летней девочки Даши Лукьяненко. В жутком убийства сознался 22-летний сосед.

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