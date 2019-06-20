В полиции Черкасской области отрабатывают три основные версии убийства местного журналиста Вадима Комарова. Нападавший устанавливается и разыскивается.

"Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - говорится на странице начальника сектора коммуникации полиции Черкасской области Дмитрия Грищенко в четверг, 20 июня.

Правоохранитель отметил, что на сегодняшний день личность нападавшего не установлено, однако работа в этом направлении продолжается. На данный момент делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области.

Кроме того, он проинформировал, что с места происшествия изъяли вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

"Назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошено более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего", - добавил он.

По его словам, часть видео была изъята правоохранителями и приобщена к материалам уголовного производства.

"Однако пока что полиция не может предоставить всю информацию, которой располагает следствие", - подытожил он. В ночь на четверг 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.

Видео: facebook.com/UA.National.Police

Как сообщала "Страна", избитый черкасский журналист Вадим Комаров умер, не приходя в сознание. Он ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, что международные организации журналистов требуют от Украины найти виновных, напавших на журналиста Комарова.