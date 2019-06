В сети Интернет выложена сольная композиция "Time Waits For No One" фронтмена легендарных Queen Фредди Меркьюри. Песня никогда не издавалась на аудионосителях. Теперь видео к ней можно посмотреть на YouTube-канале Freddie Mercury Solo.

Трек был записан для альбома "Time" за пять лет до смерти Фредди, в 1986 году. Он включал неподражаемый вокал Меркьюри и аккомпанемент пианиста Майка Морано.

Для обновленной версии песни пришлось обратиться к архивным записям фортепианных репетиций. К премьере релиза было отреставрировано и перемонтировано старое видео с Меркьюри.

Видео: YouTube/Freddie Mercury Solo

В описании к ролику говорится: "Песня появилась после двух лет работы всемирно успешного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди". В аннотации также сказано, что "Time Waits For One" показывает неповторимый дар Фредди Меркьюри, полностью раскрывает один из самых красивых голосов рок-музыки.

Напомним, что фильм о судьбе Меркьюри "Богемская рапсодия" стал лауреатом Оскара 2019 в номинации "Лучший актер": статуэтку завоевал исполнитель главной роли Рами Малек.

"Страна" также писала о том, что в 2016 году в честь 70-летия Фредди Меркьюри его именем назвали астероид.