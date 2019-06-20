Сборная Испании в самый разгар отборочного турнира на Евро-2020 снова поменяла главного тренера. Луис Энрике подал в отставку из-за личных проблем. По этой же причине он ранее уже пропускал матч отбора против Мальты в марте. Причем о характере "личных проблем" ничего не сообщается.

На посту главного тренера "фурии роха" Луиса Энрике сменил его ассистент Роберт Морено, который успел поработать со сборной в период отсутствия Энрике.

Новый наставник сборной Испании уже поделился мыслями о своем назначении.

"Хочу поблагодарить президента федерации. Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Постараемся развить уже проделанную работу. Постараюсь принять работу, начатую Луисом Энрике, и довести команду до победы на Евро.

Не могу сказать, что я рад. Я испытываю чувство грусти и ответственности. Здорово, что Луис меня поддержал, это самое важное для меня. Поэтому я принял это предложение. Нашу работу будут ценить по результатам. По хорошим результатам. Если мне нужно будет что-то спросить у Луиса, я сделаю это, я многому у него научился. Да, у меня есть опыт, я девять лет работал с одним из лучших тренеров в мире. Мне не хватало умения общаться с игроками, он помогал мн во всем, и как справляться с давлением. Если мы будем побеждать, никто не вспомнит, был у меня опыт или нет. Мы проделаем хорошую работу и постараемся помочь футболистам", - заявил Роберт Морено, как передает Футбол 1 со ссылкой на испанскую газету Marca.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Испании унизительно разгромила финалистов чемпионата мира 2018 в Лиге наций.