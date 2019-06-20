Президент Украины организовал большую экскурсию для прессы по зданию Администрации президента на улице Банковой в Киеве. Фотографии из здания АП опубликовала Украинская правда.

Экскурсия начинается с досмотра на первом этаже. Здесь как в аэропорту - металлические рамки и сканер. На втором этаже - зал государственных мероприятий.

Вход в зал госмероприятий Фото: pravda.com.ua

Зал госмероприятий, где чаще всего проходят заседания СНБО Фото: pravda.com.ua

На втором этаже также расположен большой кабинет главы Администрации президента Андрея Богдана. В коридоре на пути к его кабинету на стенах висят фотографии украинских военных.

Фото: pravda.com.ua

Третий этаж – это кабинетная зона Банковой. Здесь работают первый заместитель главы АП Сергей Трофимов и другие заместители Богдана – Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

Кабинет Кирилла Тимошенко Фото: pravda.com.ua

Четвертый - исключительно президентский этаж. Здесь расположены четыре зала для переговоров и кабинет президента. На входе - снова досмотр.

Кабинет Зеленского состоит из нескольких больших комнат. Основная комната-это огромный светлый зал с позолотой. Роскошный кабинет досталось Зеленскому от предшественников, а точнее - от Леонида Кучмы. На его рабочем столе лежат аккуратно сложенные документы, рядом - пышное кожаное кресло зеленого цвета.

Зал "елочка", где проходят аппаратные совещания с департаментами Фото: pravda.com.ua

"Розовый" зал для политических переговоров Фото: pravda.com.ua

Зал международных переговоров Фото: pravda.com.ua

Кабинет президента Фото: pravda.com.ua

Экскурсия завершается в столовой администрации. ЕНа закуску здесь подают салаты из помидоров, огурцов, тунца, авокадо. Цены - весьма умеренные. По словам работниц столовой, президент сюда не приходит.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что Зеленский хочет съехать с Банковой, а здание АП отдать под художественный музей.

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