Сегодня, 20 июня, глава полиции Одесской области Олег Бех провел брифинг в деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

По словам руководителя полиции области, подозреваемый задушил девочку руками, пытался изнасиловать, нанес ей ранения острым предметом, после чего связал ноги скотчем, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и сбросил в туалет. Выгребная яма находилась через дорогу и была около 3 метра глубиной.

Полицейские рассказали, что обыскивали дом еще в день пропажи ребенка, однако ничего подозрительного не обнаружили. Более того, подозреваемый участвовал в мероприятиях по поиску ребенка, якобы помогал в раскрытии преступления. "Он добровольно показал чердаки, дом, уничтожил ряд следов преступления, следы крови. Первоначально подозреваемым он быть не мог, пока с 14 числа следователи и оперативные работники не начали собирать тщательно доказательства", - сообщил Бех.

Также известно, что родственники преступника дружили с семьей девочки. 22-летний сосед тщательно скрыл улики преступления: одежда девочки была сожжена (на ее теле были только сандалики и сережки). Эксперты установили, что смерть Дарьи Лукьяненко наступила до 15:00 в день пропажи.

Известно, что к 22-летнему подозреваемому в убийстве уже сегодня прибыли адвокаты. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Сторона обвинения будут требовать пожизненное.

Видео: youtube.com/Національна поліція України

Как сообщала "Страна", после шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов (по другим данным Максим), стал главным подозреваемым и сознался в убийстве. Мы узнавали подробности этого дела.

Напомним, что в Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик Коля в одних плавках.