Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) в рамках масштабной программы поиска внеземного разума Search for Extraterrestrial Intelligence, или SETI, обследовали 1327 соседних звезд. Астрофизики не зафиксировали ни одного радиосигнала и других свидетельств существования инопланетных цивилизаций. Об этом сообщил научный новостной сайт Live Science.

Исследование проводилось в рамках проекта Breakthrough Listen initiative по поиску так называемых техносигнатур, то есть признаков технологически развитых цивилизаций. В ходе изучения звезд, расположенных в пределах 160 световых лет от Земли, ученые использовали два радиотелескопа: "Грин-Бэнк" в Западной Вирджинии (США) и телескоп Паркса в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Наблюдение проводилось в оптическом и радиоволновом диапазонах. В результате был получен и обработан один петабайт данных.

Астрофизики подсчитали, что доля Млечного Пути, просканированная в рамках SETI, равна всего лишь ванне воды по сравнению с Мировым океаном. В дальнейшем специалисты намереваются прослушать более миллиона звезд, используя телескоп "MeerKAT" с 64 радиоантеннами.

Интересно, что во время исследования было зафиксировано несколько тысяч сигналов, но выяснилось, что все они исходили от спутников и других приборов, сделанных человеком.

Ранее "Страна" писала о том, что участники программы SETI зафиксировали 72 странных сигнала, полученных из карликовой галактики, которая расположена на расстоянии 3 миллиарда световых лет.

Мы также сообщали, что астрофизик Амри Вандел из Иерусалима рассчитал минимальное расстояние от Земли до места, где могла бы существовать инопланетная цивилизация.