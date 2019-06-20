Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей Екатерины Гандзюк Виктора и сказал, что готов с ним встретиться.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - говорится в комментарии под публикацией Гандзюка в Фейсбуке.

Ранее Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - говорилось в открытом письме Виктора Гадзюка, опубликованном на его фб-странице.

Фото: facebook.com/Віктор Гандзюк

Комментарий Зеленского был опубликован под этой фб-заметкой:

Фото: facebook.com/Віктор Гандзюк

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

Как сообщала "Страна", в ООН раскритиковали текущий ход расследования смерти Кати Гандзюк.

Напомним, что участникам акции Кто заказал Катю Гандзюк в "Батькивщине" объявили, что Мангер исключен из партии.