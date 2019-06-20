Бывший защитник донецкого Шахтера Дарио Срна, который завтра, 21 июня, даст большую пресс-конференцию в Киеве, вернется в команду и войдет в новый тренерский штаб "горняков" под руководством главного тренера Луиша Каштру.

Об этом передает канал Футбол 1.

Напомним, что Дарио Срна 15 лет провел в составе "горняков" и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За период с 2003 по 2018 годы Срна провел 536 матчей в футболке Шахтера и забил 49 голов. Вместе с командой хорват завоевал 26 трофеев. Среди них - Кубок УЕФА-2009, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

В прошлом сезоне защитник сыграл 28 матчей за итальянский Кальяри. Вместе с командой Срна занял 15 место в чемпионате Италии.

Ранее "Страна" сообщала, что болельщики Шахтера назвали лучших игроков своей команды в минувшем сезоне.