Кредиты на карту без отказа от Creditik

Микрофинансовые компании нашей страны готовы делать своим потенциальным и реальным клиентам все более интересные предложения. С чем связан рост их лояльности? Со стремительно увеличивающимся количеством МФО на украинском рынке. Получить эксклюзивный кредит на карту без отказа на creditik.com.ua можно прямо сейчас.

Однако для начала, стоит узнать, в чем именно могут заключаться наиболее выгодные условия микрокредитования.

Сервисы-агрегаторы предложений МФО – что это?

Как мы уже отметили выше, безотказные кредиты на карту предлагаются на постоянно изменяющихся условиях. Микрофинансовые компании готовы:

Увеличивать максимальные суммы быстрых займов для новых и постоянных заемщиков;

Предоставлять денежные ссуды со скидкой на процентную ставку;

Выдавать микрокредиты по двум документам (паспорту и ИНН);

Оформлять долгосрочные займы (сроком от двух-трех месяцев);

Давать первые кредиты новым клиентам под 0%.

Для того чтобы отслеживать появление выгодных предложений и получать моментальные кредиты на эксклюзивных условиях, вы можете:

Регулярно мониторить официальные сайты кредитных компаний на предмет проведения акций.

Добавить адрес сервиса "Creditik" в закладки своего браузера, и при необходимости получить кредит на карту без отказа, воспользоваться его помощью.

Важно! Сам сервис "Кредитик" займы не выдает. Более того, он не оказывает никакого влияния на то, какое решение будет принято по вашей заявке (положительное или отрицательное, какой лимит вам будет одобрен и т.д.).

На страницах сервиса собраны все актуальные и свежие предложения лицензированных МФО Украины. Искать их собственными силами вам не придется.

Безопасность микрокредитования с "Creditik"

Деятельность микрофинансовых компаний нашей страны с недавнего времени регулируется специальным органом – "Нацкомфинуслуг". Каждая МФО, которая желает предоставлять финансовые услуги населению, обязана получить от этой структуры соответствующее разрешение. Наличие действующей лицензии от "Нацкомфинуслуг" у организации говорит о том, что работает она на законных основаниях, и в условиях сотрудничества с ней нет "подводных камней". Можно не опасаться ни «неожиданного» повышения процентной ставки, ни скрытых комиссий и платежей, ни других неприятных сюрпризов.

Проверить наличие лицензии также можно двумя путями:

Изучая сайты МФО на предмет скриншота или информации о лицензии (как правило, располагается в нижней части страницы или в отдельном разделе). Обратившись на сайт "Кредитик". Еще раз отметим, что на страницах сервиса вы увидите предложения только лицензированных микрофинансовых фирм.

С сервисом-агрегатором "Creditik" получить онлайн кредит на карту можно будет не только на выгодных условиях, но и абсолютно безопасно.

Самые интересные предложения МФО

Несмотря на все разнообразие спецпредложений от микрофинансовых организаций, можно выделить два самых интересных для заемщика варианта:

Первый займ под 0%. Вы действительно можете оформить кредит без переплаты. Но только в той компании, за финансовой помощью к которой еще не обращались. Крайне редко МФО предлагают беспроцентные микрозаймы повторным заемщикам (лишь в качестве бонуса, например, бесплатным может быть 10-15 микрокредит). Кредитование на срок свыше нескольких месяцев. Получить долгосрочный займ можно также быстро и просто, как и моментальную ссуду на несколько недель. Никаких дополнительных документов не требуется, и многочисленных проверок не проводится.

Важно! Долгосрочные микрокредиты также могут быть оформлены под 0%. Однако нулевая ставка будет распространяться не на весь срок использования заемных средств, а только на первые или на последние недели.

Если вам срочно потребовалась финансовая помощь, вы можете получить ее на эксклюзивных условиях прямо сейчас. На сравнение и выбор наилучшего предложения от МФО с сервисом «Кредитик» у вас уйдет не больше 5-10 минут.