Сценарист и продюсер сериала "Чернобыль" канала HBO Крейг Мейзин объяснил многочисленные искажения реальных событий в картине, на которые в том числе ранее обратила внимание "Страна" и другие СМИ. Мейзин рассказал об отступлениях от исторической правды в интервью ТСН.

В частности, нарушение хронологии американский сценарист мотивировал тем, что создатели сериала хотели уместить события двух лет в 5 часов экранного времени.

По словам Мейзина, практически на полгода пришлось сдвинуть время падения вертолета в реактор, иначе драматическую сцену не удалось бы включить в сериал. Что касается голых шахтеров, то продюсер узнал о них из книги Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва". Мейзин рассказал, что в работе над сценарием использовал это произведение и многие другие источники, информация в которых не совпадает, однако пытался максимально объективно передать события.

Сценарист признал, что преувеличил мощность второго взрыва, который мог бы произойти на атомной станции в случае попадания топлива из реактора в резервуар с водой. В сериале речь шла о мегатоннах, однако, по оценке физиков, мощность измерялась в килотоннах.

Напомним, ранее "Страна" представляла обзор мнений о сериале на Западе.

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