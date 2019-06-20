В ближайшие дни температура воздуха днем в Украине будет достигать +30...+36 градусов, жара станет еще более надоедливой. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На западе с 22-го июня будет немного свежее, +24...+29 градусов, но здесь пройдут грозовые дожди, местами переходя в ливни, с шквалом или градом. "Локальные дожди могут распространиться на Житомирщину, Винницкую область и вечером в Одесскую область", - добавляет Диденко. На остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность.

В Киеве 21-го июня жара также будет свирепствовать, ожидается сухая погода, днем +31.. + 33 градуса.

По данным Диденко, ближайший дождь в столице ожидается 24-го июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26-е июня, на среду. Температура воздуха снизится до +25+28 градусов.

"Поэтому планируйте выходные безопасно и согласно прогнозу погоды. Воду носите с собой повсюду и пейте побольше. Советуют еще погружать в воду, под краном дома или на работе, руки по локти. Дает небольшое облегчение. Как раз хорошо сейчас идут травяные чаи", - дает советы синоптик.

Напомним, что синоптик уже рассказывала, что Украина продолжит жить в плену 35-градусной жары.

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